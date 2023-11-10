Sunday, November 12, 2023
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Photos of Julius Berger CSR donations at AKR

Danlami Nmodu
By Danlami Nmodu
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R-L: COORDINATOR, ADONAI CHILDREN’S HOME, EL JESSU SAINT MATHIAS; MR. JOSHUA NOAH; AKR SECTION 2 COMMUNITY LIAISON OFFICER, MOHAMMED UMAR; JULIUS BERGER AKR PROJECT CORDINATOR, ENGR. YUSUF IBRAHIM; MRS. RACHAEL OLOBA; MRS. KEMI AINA AND MR. SIMEON AARON AT THE FOOD ITEMS DONATION IN KADUNA STATE, RECENTLY.

R-L: JULIUS BERGER AKR PROJECT CORDINATOR, ENGR. YUSUF IBRAHIM; PRESIDENT, JAM’IYYAR MATAN AREWA ORPHANAGE AND PREMIER SCHOOL, HAJIYA RABI MUSA SAULAWA; AKR SECTION 2 COMMUNITY LIAISON OFFICER, MOHAMMED UMAR; DR. MRS. AMINA HALILU; PRINCIPAL, JAM’IYYAR MATAN AREWA ORPHANAGE AND PREMIER SCHOOL, MRS. HELEN PETER ARLEK; MRS. MARIAMMA T. ODE AND MARYAM ABDULSALAM, AT THE FOOD ITEMS DONATION IN KADUNA STATE, RECENTLY.

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