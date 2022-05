Photo News: Saraki addresses PDP delegates in Taraba

PDP Presidential Aspirant, Dr. Abubakar Bukola Saraki, addresses PDP delegates in Taraba State Government House.

Speaker of the Taraba House of Assembly, Prof. Albasu Joseph Kunini; Deputy Governor, Engr. Haruna Manu; Chairman of Saraki Contact and Mobilisation Committee, Sen. Iyorwuese Hagher; former Governor of Kwara State, Sen. Shaaba Lafiagi; PDP Presidential Aspirant, Dr. Abubakar Bukola Saraki; Taraba State Governor, H.E. Darius Ishaku; and Hon. Uche Okafor.

PDP Presidential Aspirant, Dr. Abubakar Bukola Saraki; Taraba State Governor, H.E. Darius Ishaku.

Share this:

Tweet

Telegram

Print



WhatsApp