Full List: Buhari names Adesina, Oma Djebah, 39 other ambassadors-designate

Share the news













President Muhammaud Buhari has asked the Senate to confirm 41 non career ambassadors- designate.The letter addressed to Senate President Ahmad Lawan showed the list of the appointees including Debo Adesina of The Guardian, and another journalist, Oma Djebah.

See full list below:

1.Debo Adesina (Oyo)

2. Ademola Seriki (Lagos)

3. Dare Sunday Awoniyi (Kogi)

4. Engr Umar Suleiman (Adamawa)

5. L.S. Mandama (Adamawa)

6. Oboro Effiong Akpabio (Akwa Ibom)

7. Chief Elijah Onyeagba (Anambra)

8. Abubakar D. Ibrahim Siyi (Bauchi)

9. Philip K. Ikurusi (Bayelsa)

10. Hon. Tarzoor Terhemen (Benue)

11. Paul Ogba Adikwu (Benue)

12. Al-Bashir Ibrahim Al-Hassan (Borno)

13. Brig. Gen. Bwala Yūsuf, Bukar (Borno)

14. Prof. Monique Ekpong (Cross River)

15. Oma Djebah (Delta)

16. Ominyi N. Eze (Ebonyi)

17. Yamah Mohammed Musa (Edo)

18. Maj. Gen. C.O. Ugwu (Enugu)

19. Dr. Hajara I. Salim (Gombe)

20. Obiezu Ijeoma Chinyerem (Imo)

21. Ali M. Magashi (Jigawa)

22. Prof. M.A. Makarfi (Kaduna)

23. Hamisu Umar Takalmawa (Kano)

24. Jazuli Imam Galandanci (Kano)

25. Amina Ado Kurawa (Kano)

26. Amb. Yahaya Lawal (Katsina)

27. Ibrahim Kayode Laaro (Kwara)

28. Abioye Bello (Kwara)

29. Zara Maazu Umar (Kwara)

30. Henry John Omaku (Nasarawa)

31. Chief Sarafa Tunji Isola (Ogun)

32. Mrs. Nimi Akinkube (Ondo)

33. Adejaba Bello (Osun)

34. Adeshina Alege (Oyo)

35. Ms. Folakemi Akinyele (Oyo)

36. Shehu Abdullahi Yibaikwal (Plateau)

37. Hon. Maureen Tamuno (Rivers)

38. Faruk Yabo (Sokoto)

39. Adamu M. Hassan (Taraba)

40. Alhaji Yusuf Mohammed (Yobe)

41. Abubakar Moriki (Zamfara)

List culled from The Nation.

Related