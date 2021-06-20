2021 UTME: JAMB delists 25 CBT centres for poor performance

June 20, 2021 Chimezie Godfrey Education, News, Project 0



The Joint Admission and Matriculation Board (JAMB) has delisted 25 Computer-Based Exam Centres (CBT) across the country for poor performance at the 2021 Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) held nationwide on Saturday, June 19.

A statement issued on Sunday, in Abuja, by Dr Fabian Benjamin, spokesperson for JAMB, said the delisted centres failed during the conduct of the 2021 UTME held for one million applicants.

“Candidates posted to any of these centres are required to await further directives by checking their profile, email addresses and SMS on their registered phone for a new date,” Benjamin said.

The delisted centres were in 11 and the FCT, with Lagos having the highest at 6, followed by Kaduna 4, Edo 3, Ondo 2, Plateau 2, FCT 2, and Oyo, Osun, , Benue, Imo, Nasarawa, having one each.

He gave the names of the delisted centres and their as follows:

S/N                                                            CENTRE NAME
1.BENUE HARRY PASS POLYTECHNIC CBT CENTRE, OFF GBOKO AMELADU ROAD, ALONG ORTESE MARKET AFTER CDM , GBOKO, BENUE
2. STATEIZISCO OBOS INSTITUTE OF MARITIME STUDIES AND TECHNOLOGY, 2 IGBESIVWE STREET, OFF OKERE-UGBORIKOKO ROAD, WARRI. STATE
3.EDO STATEOSENI ELAMAH ICT INSTITUTE, 39, POLY ROAD, AUCHI, EDO STATE
4.EDO STATEGIVITEC CBT CENTRE, 192, MURTALA MOHAMMED WAY, BY EKIOSA MARKET, BENIN- CITY, EDO STATE
5.EDO STATEKINGS POLYTECHNIC, UBIAJA, EDO STATE
6.FCT, ABUJAGEF SYSTEMS LTD, PUBLIC SERVICE INSTITUTE OF NIGERIA, (PSIN) DUTSE JUNCTION, KUBWA EXPRESS WAY, ABUJA, FCT
7.IMO STATEORU EAST CBT CENTRE (FOE ICT) ORU EAST LGA HEADQUARTERS OMUMA, IMO STATE
8.KADUNA STATEBETHEL BAPTIST HIGH SCHOOL, KM 6 KACHIA ROAD, MARMARA DAMISHI, KUJAMA, KADUNA STATE
9.KADUNA STATEZABIB COLLEGE NO 11 UMAR ABDULLAHI TSAURI ROAD, UNGUWAR DOSA, KADUNA
10.KADUNA STATEST. ALBERT INSTITUTE, FADAN-KAGOMA, KAFANCHAN, KADUNA STATE
11.LAGOS STATEMASSINO COMPUTER CBT, 35 ASSEMBLY ROAD, BY LIMCA B/STOP, ITOGA BADAGRY, LAGOS STATE
12.LAGOS STATEIP SOFT TECHNOLOGIES LTD.36, MOBIL ROAD BESIDE ASHANTI BARRACKS APAPA, LAGOS STATE
13.LAGOS STATEINSTITUTE OF CRIMINAL JUSTICE AND CRIMINOLOGY ADMINSTRATION. 7TH AVE. OPPOSITR K CLOSE, ALAKIGA B/STOP FESTAC TOWN LAGOS STATE
14.LAGOS STATESWEET VALLEY EDUCATIONAL SERVICES, MIKE ANISON CLOSE, OFF AYENI STR, 2ND JUNCTION, GOVERNOR’S ROAD, IKOTUN, LAGOS STATE
15.LAGOS STATECERTIFIED INSTITUTION OF SHIPPING, CISN B/STOP, NEAR MAGBON BADAGRY, LAGOS
16.LAGOS STATEAL-MIYZAN SCHOOLS CBT CENTRE, AL-MIYZAN CLOSE, ADAMS ESTATE, IKOTUN, LAGOS STATE
17.NASARAWA STATEAUNTY ALICE SCHOOLS, 48 AUNTY ALICE SCHOOL ROAD, MARARABA, KARU LGA, NASARAWA STATE
18.ONDO STATETHE FEDERAL POLYTECHNIC, ALONG ONDO-IPETU, IJESHA ROAD, ILE-OLUJI, ONDO STATE.
19.ONDO STATEKING EMMANUEL COLLEGE ICT CENTRE, 34-40 KING EMMANUEL STREET, SHOWBOY RD, ORE, ONDO STATE
20.OSUN STATEODUDUWA UNIVERSITY, OPPOSITE IFE-IBADAN ROUNDABOUT, IPETUMODU, OSUN STATE
21.OYO STATEFEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (SPECIAL), E-LIBRARY, CENTRE 1, OYO, OYO STATE
22.PLATEAU STATEPLATEAU STATE UNIVERSITY BOKKOS, BUTURA VET, BOKKOS. PLATEAU STATE
23.PLATEAU STATEST AUGUSTINE’S , SOLOMON LAR WAY, BEFORE SATURDAY MARKET JUNCTION, LANGTANG, PLATEAU STATE
24.KADUNA STATESKOLAK RESOURCES LTD, BZ 3 SARDAUNA CRESCENT OFF JUNCTION ROAD, KADUNA, KADUNA STATE
25.FCT, ABUJAGOVERNMENT SECONDARY SCHOOL TUNDUN WADA, AREA 10, GARKI, ABUJA

 (NAN)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,